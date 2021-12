De Santis: “Per Julian Alvarez la situazione è completamente cambiata. Vi dico i due centrocampisti indiziati a lasciare la Fiorentina a gennaio”

L’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato delle mosse della Fiorentina e in particolare del futuro di Julian Alvarez a Radio Toscana.

Queste le sue parole: “La situazione è cambiata, eravamo rimasti con gli scout di mezza Europa dietro al talentino del River Plate. Negli ultimi giorni non è arrivata l’offerta che volevano gli argentini, ovvero il pagamento totale della clausola rescissoria. La conferma di Gallardo sulla panchina del River è importante perché tanti giocatori vedono in questo un motivo fondamentale per restare tra le fila dei Millionarios. Per questo motivo, Alvarez potrebbe allungare il contratto senza però intaccare la clausola da venti milioni. Il giocatore non ha neanche manifestato la volontà di andarsene: fosse per lui, resterebbe al River fino a giugno per poi volare in Europa”.

Prosegue così De Santis: “La Fiorentina può avere buoni uffici per arrivare a lui grazie a Burdisso, ma anche ai rapporti con lo stesso club argentino tornati nuovamente ottimi dopo l’acquisto di Quarta. L’arrivo di Ikonè, però, potrebbe far desistere il club di Commisso. Per chi cerca la scommessa, non si può non citare Carrascal così come Federico Girotti, attaccante ben strutturato fisicamente e facilmente adattabile al calcio europeo. Benassi in uscita? Il dato di fatto è che la Fiorentina ha abbondanza a centrocampo: lui e Amrabat sono i giocatori maggiormente indiziati a lasciare Firenze a gennaio”.