De Santis: “Riportare Pedro alla Fiorentina sarebbe un errore. Milik? Serve un’offerta indecente”

L’esperto di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio per discutere dei temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Pedro è arrivato alla Fiorentina l’ultimo giorno di mercato e non era facile per lui fare bene fin da subito in Italia. Basta guardare Gabigol, che ha faticato all’Inter e poi è tornato in Brasile e sta facendo sfracelli. Riportare oggi il classe ’96 in Italia sarebbe un errore. Milik? Avevo delle perplessità su quest’operazione già in estate. Credo che sia molto difficile che accetti la Fiorentina a sei mesi dalla scadenza dopo averla rifiutata poco più di un mese fa. Per cambiare le cose bisognerebbe portargli un’offerta indecente”.