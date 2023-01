De Siervo: “Difficile pensare che la Juventus sia l’unica responsabile delle plusvalenze”. Intanto la Corte scagiona le altre società coinvolte

L’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato le motivazioni della Corte d’Appello della FIGC riguardo la penalizzazione di 15 punti della Juventus in classifica. Queste le sue parole riportate da La Stampa: “E’ difficile pensare che la Juventus sia l’unica responsabile di un sistema di plusvalenze che in realtà, purtroppo, è diffuso non solo in Italia ma a livello internazionale. Ad oggi è difficile da comprendere, visto che le plusvalenze in linea di massima si fanno in due. Siamo all’interno di un sistema e dobbiamo rispettarne tutte le regole, anche gli organismi che lo giudicano. Leggeremo in maniera attenta le motivazioni prima di esprimere un giudizio”

Nelle motivazioni, si legge: “Non sussistono evidenze dimostrative specifiche per le altre società. Nei fatti nuovi sopravvenuti non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere l’accusa e tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata una sistematica alterazione di più bilanci”