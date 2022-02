De Sinopoli: “Fiesole sold-out, ma per gli altri settori del Franchi ci sono ancora biglietti. La coreografia…”

Il presidente dell’ATF (Associazione Tifosi Fiorentini) Federico De Sinopoli ha parlato della partita tra Fiorentina e Juventus a Radio Toscana.

Ecco il suo pensiero: “L’obiettivo della Fiorentina deve essere quello di ottenere un risultato che ci consenta di andare a Torino a giocarsi la partita. Tranne la Fiesole, sono rimasti dei biglietti in quasi tutti gli altri settori: chi non l’ha ancora acquistato e volesse farlo, è ancora in tempo”.

Prosegue così De Sinopoli: “Dobbiamo pienare il Franchi anche per le altre partite: questa squadra merita di avere il massimo del pubblico ogni volta che gioca in casa. Coreografia contro la Juventus? E’ ancora tutto da vedere, dipenderà anche dal pubblico. Mi aspetto un sold-out, altrimenti sarà tutto inutile”.