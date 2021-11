De Sinopoli: “Le modalità di vendita imposte dalla Juventus rendevano difficile andare in trasferta. Vlahovic? Nessuno in curva ha fatto cori per lui”

Il presidente dell’ATF Federico De Sinopoli ha parlato a Radio Toscana durante la trasmissione “Artemio”: “Sono arrivati i dati dei biglietti che la Juventus ha destinato ai tifosi della Fiorentina: 762. Abbiamo saputo che la Juventus, nel settore ospiti da 2000 posti, ha deciso di destinare l’anello superiore ai propri tifosi. Troppo pochi, a maggior ragione perchè la vendita è solo esclusivamente online, previa registrazione al portale bianconero. L’acquisto esclusivamente online crea enormi difficoltà logistiche a chi organizza le trasferte dei gruppi in pullman”.

E poi ha aggiunto: “La Juventus è libera di gestire i biglietti come meglio ritiene all’interno del proprio stadio, ma di pari passo la tifoseria ha tutto il diritto di scegliere se e come andare. L’idea di base del tifo organizzato è: o tutti o nessuno. Lo pensavamo con l’apertura degli stadi al 50%, anche se in quel caso non era una protesta ma una semplice scelta collettiva, e lo pensiamo adesso che non condividiamo le modalità di vendita dei biglietti da parte della Juventus“.

E infine ha parlato di Vlahovic: “Se è vero che il tifo organizzato ha detto al serbo di non esultare sotto la curva? Quello dovete chiederlo al giocatore, quel che è certo è che nessuno della curva ha invocato o fatto cori a Vlahovic, diversamente da quanto è stato scritto su un noto quotidiano locale”.