De Sinopoli: “Non sono i tifosi della Fiorentina che devono risolvere il problema stadio. Nessuna menzione su questioni che ci riguardano”

Sul nuovo stadio della Fiorentina ha parlato anche Federico De Sinopoli, presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentini, a Radio Toscana. Ecco le sue parole: “Se possibile, abbiamo qualche certezza in meno. Lo stadio, tra l’elenco di opere pubbliche sulle quali si impiegano decine di anni, fa parte di questa categoria. Chiaramente, non sono i tifosi che devono risolvere la questione: i loro pareri rimangono sospesi lì. Anzi, per quanto riguarda qualche tema a essi dedicato, come la piazza che ci avrebbe dovuto accogliere, non è stata fatta alcuna menzione“.

E aggiunge: “Si parla di tantissimi soldi pubblici, con il Governo che deve attingere a un fondo; il giudizio rimane inevitabilmente sospeso. Non è una situazione pensabile e Commisso l’ha spiegato più volte: mettere mano quando serve”.