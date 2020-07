De Sinopoli: “Quando Rocco tornerà parlerà di Stadio, è questo l’argomento del futuro. Se non lottiamo insieme non si va avanti”

Il Presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentini, Federico De Sinopoli è intervenuto in Conferenza Stampa: Stiamo facendo qualcosa di insolito, la Fiorentina ci tocca guardarla in televisione. Ora la tifoseria è unita, sono venti anni che ci raccontano dello stadio. Facciamo un lavoro di raccordo, quando tornerà Rocco parlerà di Stadio, questo è l’argomento del futuro. Tra sei anni la Fiorentina entrerà nel suo secondo secolo di vita, il problema è che questo stadio lo evidenzia il suo secolo di vita. Noi che ci consideriamo la città non possiamo permetterci di ospitare una partita internazionale. Uno stadio nuovo e rinnovato ti permette di ospitare tutto. In una città che ci dicono abbia problemi economici, da uno stadio ne trai beneficio. Noi non dovremmo trattarlo, lo stadio è la nostra casa. Se non lottiamo tutti insieme, non si va avanti. Non si chiude l’argomento fino a quando non si trova il punto finale. Si lavori per il bene dei cittadini, qualcuno se lo ricorda di non essere solo cittadino ma anche elettore. Le manifestazione poi vengono fatte per coinvolgere, chi ha contato invece di interpretare il messaggio si è capito da che parte tira e non tira. Le associazioni dei tifosi tirano per la Fiorentina. Qualcuno deve rispondere a noi tifosi”.

