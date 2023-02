De Sisti: “Jovic sta facendo gol che dimostrano che non è scarso come qualcuno aveva detto”

L’ex giocatore e allenatore della Fiorentina, Giancarlo De Sisti, è stato interpellato da La Nazione sul dualismo offensivo tra Luka Jovic e Arthur Cabral.

De Sisti ha puntato le proprie fiches sul serbo per il presente e per il futuro: “Jovic ha la stoffa negli ultimi sedici metri – ha detto – Sta facendo gol che dimostrano che non è scarso come qualcuno aveva detto“.