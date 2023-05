Definito il tabellone della prima Supercoppa Italiana a quattro: ecco con chi se la giocherà la Fiorentina

La giornata attuale di campionato è quasi al termine ma ha già determinato un esito che riguarda la prossima stagione, ovvero le componenti della prima Supercoppa Italiana della storia a quattro partecipanti. Tra queste ci sarà la Fiorentina, e si sapeva già, così come l’Inter che ha vinto la Coppa Italia e il Napoli scudettato. Mancava la quarta partecipante e sarà la Lazio di Sarri, che sarà presente in qualità di seconda/terza in classifica: il criterio dà spazio infatti alla seconda classificata, salvo che non sia già qualificata (solo l’Inter può sorpassare i capitolini).