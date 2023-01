Delio Rossi: “Per ripetersi, alla Fiorentina serviva meno differenza fra titolari e riserve. Sirigu? Non è un uomo spogliatoio, ma può tornare utile”

L’ex allenatore della Fiorentina, Delio Rossi, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del periodo della compagine di Italiano e anche per commentare il prossimo acquisto Sirigu, che aveva allenato ai tempi del Palermo:

“L’anno scorso ho visto un bel campionato, ma per ripetersi serve non ci sia troppa distanza fra titolari e riserve, specie quando disputi tre competizioni. Davanti la Fiorentina fa tanta fatica, i centravanti non hanno dato quel che serviva. Italiano? Ci devi essere abituato alla pressione a certi livelli. Il confine fra vincere e non vincere è labile. Le possibilità per arrivare in fondo ci sono sia in Conference che in Coppa Italia“.

Su Sirigu: “E’ stato il mio capitano. Ha fatto una grande carriera giocando in club prestigiosissimi. E’ un rande professionista e uomo squadra: ha l’esperienza giusta per essere utile alla squadra. Nonostante sia sardo, non è uno che batte i pugni sul tavolo, non è tanto uomo spogliatoio, ma quando parla ha il suo peso“.