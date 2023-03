Depositato progetto definitivo per il nuovo Franchi. Trasloco decisione condivisa tra Comune e Fiorentina. I costi per completare l’opera

Lo studio Arup, che ha vinto il concorso internazionale per il rifacimento dello stadio Artemio Franchi, ha già depositato a Palazzo Vecchio il progetto definitivo del restyling del Franchi. E’ stato rielaborato con le osservazioni raccolte dalla conferenza dei servizi (circa 1.500 elaborati). La notizia la si legge stamani su La Nazione.

Sempre sul quotidiano cittadino è riportata la notizia che c’è una piena collaborazione tra Comune e Fiorentina per trovare insieme le soluzioni migliori. Tant’è che la decisione di giocare fuori dal Franchi le stagioni 2024/25 e 2025/26, e di giocare parte della stagione 23/24 in contemporanea con i primi cantieri, è stata condivisa e presa di comune accordo. Potrà sembrare strano ma è vero.

Compresi gli aumenti per il rialzo dei prezzi delle materie prime e le premialità per aver completato gli iter del Pnrr nei tempi, arriveranno 197 milioni dallo Stato per il restyling. Inizialmente il finanziamento era composto da 95 milioni del ministero della Cultura dentro il piano nazionale complementare al Pnrr e da 55 milioni di finanziamento del ministero dell’Interno con il piano integrato città metropolitane. I 95 milioni dei Beni culturali dovevano essere necessariamente impegnati per il recupero di un monumento, non sarebbe stato possibile farci un ospedale o una strada.