“Deulofeu pronto per fare il salto di qualità. Può giocare ovunque”

Filippo Giraldi, direttore tecnico del Watford, ha parlato di Gerard Deulofeu, accostato alla Fiorentina nelle ultime ore, a Lady Radio.

Queste le sue parole: “E’ pronto per fare il salto di qualità. Non tutti maturano alla stessa età, lui l’ha fatto un po’ più tardi rispetto alla media ma adesso può giocare in qualsiasi squadra europea. La Fiorentina ci ha contattato per Sema? Non posso dire niente, dipende anche dall’idea di gioco della squadra. Torreira? E’ il paese dove ha fatto meglio ed è plausibile che voglia tornare lì. L’Arsenal non è un club facile con cui trattare perché non ha soldi”.