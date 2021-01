Di Chiara: “La Fiorentina non deve perdere il passo. Kokorin e Malcuit? Due scommesse che speriamo vengano vinte”

L’ex viola Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di Lady Radio a poche ore dal match tra Torino e Fiorentina: “La Fiorentina deve cercare di non perdere il passo, ma c’è da mettere in preventivo il fatto che stasera affronta un Torino che non merita a sua volta di stare in questa situazione di classifica. Ha cambiato allenatore e ne ha preso uno, Nicola, che ha portato un po’ di grinta, e oltretutto gioca in casa. È vero che la Fiorentina si è un pochino tolta dal fango e ha dato cenni di miglioramento, ma non ha fatto stravedere. Nel calcio basta una sconfitta per ritornare in crisi“.

Il mercato viola? Kokorin è un giocatore che ha senza dubbio un passato che ci parla di un calciatore di livello, è una scommessa e speriamo che la Fiorentina riesca a vincerla. Malcuit era un giocatore quasi fuori rosa, deve ritrovarsi. La Fiorentina ha fatto due scommesse, Prandelli d’altronde aveva chiesto soprattutto un mercato per sfrondare i rami secchi. Vlahovic? Prandelli ha avuto ragione su Vlahovic, il ragazzo ha risposto in maniera concreta alla fiducia del tecnico: è migliorato e sta migliorando, ma non deve adagiarsi sugli allori”.