Di Gennaro: “Fiorentina già salva, ma sono stati commessi degli errori. Nel calcio i soldi non sono tutto, guardate Empoli e…”

Su Radio Sportiva ha parlato l’ex viola Antonio Di Gennaro, oggi opinionista e commentatore: “Episodio Benevento? Errore clamoroso, il rigore era netto. Se vai a rivederlo al Var, devi rimanere sull’idea iniziale che era giusta. Per il Benevento è stata una mazzata atroce, con un episodio così ti giochi il campionato, un anno di sacrifici. Diventa difficile: la prossima è con l’Atalanta, mentre il Cagliari affronterà la Fiorentina già salva. Commisso ha badato molto alle strutture, ma nell’allestimento della rosa sono stati fatti degli errori. Nel frattempo però ha tirato fuori un campione come Vlahovic, che andava solo aspettato. Dovrà programmare bene, gli errori servono anche a questo. I viola hanno basi economiche importanti, ma si devono strutturare a livello di società. Guardate Atalanta ed Empoli, i soldi non sono tutto. L’allenatore sarà una scelta importante, ma è una conseguenza del progetto che ha intenzione di mettere in piedi la società per tornare finalmente in Europa”.