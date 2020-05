Di Gennaro: “Il calcio è la terza industria d’Italia. Ho sentito Terim, vi svelo cosa mi ha detto sulla Fiorentina”

Antonio Di Gennaro, ex Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “C’è incertezza per il futuro del mondo del calcio, anche perché dalla politica arrivano segnali discordanti. Qualcuno ci deve spiegare come stanno le cose. E’ il momento di ricominciare, pur con tutti gli accertamenti e i protocolli del caso che ritengo giusti. Anche perché, tanto per fare un esempio, Dybala è positivo al virus da 40 giorni. Se dobbiamo dirla tutta, ci sono dei problemi ancora maggiori: ci sono persone che senza i sussidi sociali, rischiano di non aver più niente per mangiare. Però il calcio, volenti o no, è la terza industria dell’Italia e dietro al mondo del pallone ci sono tanti lavoratori normali che in questo momento sono in difficoltà. Una settimana fa mi ha chiamato Terim, sta bene. Mi ha detto che Firenze è sempre nel suo cuore, ha conosciuto la nuova proprietà ed è entusiasta di quello che potrà succedere nel futuro. Ritorno in campo? A livello fisico non so se basteranno quattro settimane per essere in grado di tornare a giocare partite ufficiali”.