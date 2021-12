Di Gennaro: “Kokorin? Investimento errato. Squadra rivoluzionata: gioca di qualità e dà soddisfazioni. Vlahovic alla Juve? Dipende dalla società bianconera…”

Di Gennaro, noto opinionista nonché ex calciatore viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW. Ecco le sue parole: “Kokorin? Un investimento errato, ha dato poco, e la Fiorentina se n’è accorta. La viola senza Vlahovic é un’altra squadra per il gioco che Italiano ha plasmato. La squadra lavora, dà emozioni, propone gioco e lo fa con qualità: dall’anno scorso tutto é mutato. E’ quinta e poteva avere pure qualche punto in più: i tre punti a Empoli avrebbero fatto sognare il quarto posto. Vlahovic alla Juventus? E’ un calciatore che farà cose incredibili, ma bisogna capire se a livello economico la società riuscirà a permettersi questa trattativa”.