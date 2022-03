Di Gennaro: “Odriozola è già un idolo dei tifosi. Su Torreira non avevo dubbi, ma sugli attaccanti…”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina e opinionista, ha commentato a TMW Radio il presente e il futuro della squadra e della società viola. Ecco cosa ha dichiarato:

“Odriozola è diventato un idolo dei tifosi: per le dichiarazioni d’amore per Firenze, oltre che le prestazioni. In difesa qualcosa andrà fatto, anche a seconda del fatto che Milenkovic resti o no. A centrocampo poi c’è Torreira, sul quale non ho e non avevo dubbi. Sui due attaccanti (Piatek e Cabral ndr) invece ne ho più di uno… Gli esterni credo che cresceranno, stanno ingranando. In prospettiva mi pare che la Fiorentina, anche per le strutture che sta realizzando, sia sempre più un esempio da seguire”.