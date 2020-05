Di Gennaro: “Penso che Commisso dovrebbe essere ascoltato di più dagli altri club. Spero che a Firenze gli lascino fare ciò che vuole”

L’ex calciatore della Fiorentina Antonio Di Gennaro intervistato da TMW ha parlato anche di Fiorentina: “I club più forti si rafforzeranno anche dopo l’emergenza ma per esempio c’è la Fiorentina che con Commisso sta ponendo le basi per un progetto ambizioso e importante. Un progetto a 360° che parte dalla squadra, passa dallo stadio e dal centro sportivo e arriva anche al rilancio dell’immagine internazionale della società. Penso che Commisso dovrebbe essere ascoltato di più dagli altri club, perché può portare un vento nuovo in Serie A e magari anche qualche altro investitore. Spero che a Firenze gli lascino fare ciò che vuole, perché può portare in alto la squadra e dare una mano anche alla città