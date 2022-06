Di Gennaro: “Punterei su Pinamonti e Jovic, Cabral si deve ancora formare. Italiano il miglior colpo viola, sul portiere…”

Ospite di TMW Radio, l’ex calciatore viola Antonio Di Gennaro ha commentato alcune mosse della Fiorentina sul mercato: “Italiano ha firmato e prolungato e questo mi sembra il miglior colpo della società. Sarebbe stato un problema per la Fiorentina se non avesse firmato. Jovic è un talento importante, sul portiere non sono sicurissimo. Si sta delineando una squadra che sarà impegnata in tre competizioni Campionato, Coppa Italia e Conference League sarà una stagione impegnativa”.

Dal punto di vista tattico da Italiano ti aspetteresti rivoluzioni?

“No, non è un tecnico che rivoluziona il suo modo di giocare. Jovic può far bene anche l’esterno, credo che possa e debba arrivare anche un altro attaccante. Cabral si deve ancora formare non essendo arrivato in condizioni ottimali. Pinamonti per me sarebbe pronto per una squadra più importante. È un centravanti puro su cui io punterei”.