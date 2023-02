Di Livio: “La Fiorentina è la squadra che sta mancando più di tutte. Manca Vlahovic, l’attacco viola non è all’altezza”

L’ex calciatore Angelo Di Livio, uno dei doppi ex più celebri di Juventus e Fiorentina, ha parlato della sfida di domenica a Tuttojuve.com, commentando anche la situazione altalenante in casa viola: “Questa sarà una sfida diversa rispetto al recente passato; c’è meno competizione. La Juve si è ritrovata catapultata in una situazione di classifica fin troppo particolare, mentre la Fiorentina non sta rispondendo presente: è la squadra che manca più di tutte“.

Sulle lacune della Viola: “Penso che ci aspettassimo tutti una crescita del gioco della Fiorentina, mentre invece sono andati via parecchi giocatori importanti e altri si sono infortunati per lungo tempo. Chi non si sta dimostrando all’altezza è l’attacco, dunque Jovic e Cabral. Manca Vlahovic? Rispondo di sì. Ora il serbo sta migliorando, farà un grande finale di stagione in bianconero”.