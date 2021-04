Di Livio: “Lippi sarebbe l’ideale per la Fiorentina come direttore tecnico. Per i bianconeri al Franchi è sempre stata difficile”

A TMW Radio ha parlato il doppio ex di Fiorentina e Juventus Angelo Di Livio. Queste le sue parole sulle voci intorno a Marcello Lippi, suo allenatore quando era in bianconero: “Marcello è una figura importante perché prima da giocatore e poi da allenatore ha vinto tantissimo. Sa parlare di calcio, sa confrontarsi con i giocatori e gestire le società. Non so quanto possa servire alla Juventus, ma per la Fiorentina sarebbe l’ideale”.

E su Fiorentina-Juventus: “Da parte bianconera posso dire che al Franchi non è mai stato facile, da parte viola mi ricordo quel 3-3 a Torino con Terim, grandissima partita: quella è stata una Fiorentina veramente forte”.