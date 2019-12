Di Livio: “Una partenza così brutta non era contemplabile. Montella? Le prestazioni negative sono lampanti, sotto gli occhi di tutti”

In una lunga intervista rilasciata al Brivido Sportivo, l’ex capitano della Fiorentina Angelo Di Livio ha toccato alcuni temi dell’attualità viola: “Una partenza negativa poteva essere contemplabile, ma non così. Reputo la Fiorentina una buona squadra: non dico di parlare di un quarto posto, ma neanche negativamente in questo modo. Ha ottimi elementi, l’insieme di squadra non sta rispondendo. E questo influenza l’andamento generale. È mancato Franck Ribery tra squalifiche e infortuni, sta mancando Federico Chiesa a causa di una scarsa forma. Montella? Le prestazioni negative sono lampanti, sotto gli occhi di tutti. Prima di diventare un allenatore, è stato un campione: sa cosa potrà accadere e come funzionano certe dinamiche. Vediamo. È chiaro che i giocatori in campo devono dare di più. Ambizioni viola? Sarebbe importante arrivare in Europa League. La vedo difficile, però. Ha già buttato via tanti punti e ci sono squadre più attrezzate per piazzarsi nei primi posti”.