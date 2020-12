Di Marzio: “Ancora non sono arrivate offerte per Milik ma il Napoli deve abbassare le pretese. Ecco quanto chiede De Laurentiis”

A Sky Sport l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato anche della situazione di Milik a Napoli, attaccante seguito in estate anche dalla Fiorentina. Queste le sue parole: “Il Napoli chiede tanto per il polacco, quasi 20 milioni. Ma i partenopei devono abbassare le pretese per lui perché sarà impossibile vendere un giocatore in scadenza a quella cifra in un momento economico così complicato. Ad oggi infatti non sono arrivate offerte”.

