Di Marzio: “Fiorentina-Ikoné, presto l’incontro per chiudere la trattativa”

La Fiorentina ha in mano Jonathan Ikoné, trequartista e attaccante esterno del Lille.

Sull’argomento è tornato il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito ha scritto: “La Fiorentina spinge per Jonathan Ikoné e nei prossimi giorni potrebbe chiudere la trattativa con il Lille”.

E ancora: “Ogni giorno può essere quello giusto per portare Ikoné a Firenze. Il Lille ha fissato l’appuntamento nei giorni successivi alla gara di Champions contro il Wolfsburg. La trattativa è ormai in cassaforte, la Fiorentina aspetta solo il giorno giusto per chiudere”.