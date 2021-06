Di Marzio: “Lo strappo tra Fiorentina e Gattuso non si ricuce. Piace Rudi Garcia per sostituirlo, ma…”

A Calciomercato- L’originale ha parlato il giornalista e esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha dato aggiornamenti sulla situazione surreale in casa Fiorentina: “Lo strappo tra Fiorentina e Gattuso non si ricuce, è definitivo. I contratti non saranno depositati e non sarà lui l’allenatore della Fiorentina per la prossima stagione. Attualmente è in corso una call tra i dirigenti viola e Commisso che è in America. Per sostituirlo piace Rudi Garcia ma domani avremo un quadro migliore sul possibile futuro della panchina viola. Siamo solo all’inizio delle riflessioni”