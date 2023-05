Dia alla Fiorentina? La Salernitana lo libera a peso d’oro. A meno che Cabral…

La Fiorentina comincerà la propria fase operativa di mercato subito dopo la finale di Conference League del 7 giugno.

Intanto però qualche indiscrezione in tal senso trova spazio sui giornali. Sul Corriere dello Sport viene accostato nuovamente il nome di Boulaye Dia al club viola. La Salernitana sta per riscattare il cartellino dell’attaccante dal Villarreal e richiede qualcosa come trenta milioni di euro per il giocatore.

Su di lui, oltre ai gigliati ci sono anche per il giornale citato West Ham, Everton e Leeds.

Attenzione però a un fatto: alla Salernitana piace Arthur Cabral e l’inserimento del cartellino del brasiliano ridurrebbe estremamente l’esborso economico che Commisso dovrebbe eventualmente fare per il senegalese nato in Francia.