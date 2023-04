Diamanti annuncia il proprio ritiro: “Non sono stato stato un giocatore da centro trofei, ma mi sono sentito amato. Adesso sono pronto ad affrontare altre sfide”

L’ex giocatore della Fiorentina, Alessandro Diamanti, ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato giunto all’età di 39 anni. Lo ha fatto con un messaggio pubblicato su Instagram: “Dopo 23 anni sabato sarà la mia ultima partita. Un milione di cose da dire…Centinaia di foto da mettere…Migliaia di persone da ringraziare…Ma sarò semplice. Sono un UOMO FELICE”.

E poi: “Io che ho sempre cercato di essere un calciatore della gente, per la gente. Io che ho sempre seguito i valori veri del calcio. Non sono stato stato un giocatore da 100 trofei, ma sono sono stato un giocatore che si è sentito AMATO, dai miei cari per primo e da tutte le migliaia di persone che mi seguono da più di 20 anni. AMORE PROFONDAMENTE VERO! L’AMORE che voi tifosi mi avete costantemente dato è stata ed E’ la mia più GRANDE VITTORIA”.

E ancora: “Adesso sono pronto ad affrontare altre sfide. Con gli stessi valori e con le stesse certezze che mi hanno accompagnato fin dal primo momento che ho preso in mano il pallone. Passione Lavoro duro Umiltà Entusiasmo Sana follia e tante risate!”.

Diamanti ha trascorso gli ultimi anni della sua carriera in Australia con la maglia del Western United.