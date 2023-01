Dilemma offensivo, adesso sono in QUATTRO per un posto

Jovic, Cabral, Kouame già adattato nel ruolo e Nico Gonzalez che stuzzica l’allenatore siciliano come risorsa da centravanti: il reparto offensivo torna ad essere numeroso e ricco in tutti i suoi componenti, e questo appunto consentirà soluzioni ponderate e non forzate, nonché di adattarle durante la gara stessa.

Soluzioni che diventeranno scelte oggi dopo l’allenamento di rifinitura, ma a ieri l’ipotesi prevalente era quella con uno tra Kouame e Nico Gonzalez a fare la punta di riferimento, Bonaventura ovviamente sulla tre quarti e Ikoné esterno insieme a chi tra i due non giocherà centravanti. Sempre che alla fine non torni in auge Jovic. A riportarlo è il Corriere dello Sport.