Dionisi e la tentazione Sampdoria. In caso di partenza le alternative sono Andreazzoli o un ex Fiorentina

A Empoli sono giorni decisivi per il fronte allenatore: il presidente Fabrizio Corsi non ha nessuna intenzione di liberare Alessio Dionisi, corteggiato dalla Sampdoria, ed è molto contrariato dopo il silenzio del tecnico degli ultimi giorni. Dionisi dovrà chiedere la rescissione del contratto ma non sarà facile accordarsi col numero uno dei toscani.

In caso di partenza del tecnico che ha riportato gli azzurri in A, si fanno largo alcune alternative: il primo nome è quello di Aurelio Andreazzoli, che ha già allenato l’Empoli in A; l’altro profilo seguito secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport è Fabio Liverani, che ha molte offerte in B ma che vorrebbe restare nella massima serie.