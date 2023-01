Dionisi: “La Fiorentina non avrebbe mai vinto senza un rigore discutibile. C’era un fuorigioco di Terzic e poi l’arbitro la mano l’aveva già giudicata…”

Molto indispettito Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, per la sconfitta con la Fiorentina. Così a Dazn:

“Se parliamo della prestazione, è stata ottima. Del risultato ovviamente non siamo contenti però la prestazione l’abbiamo fatta, senza un episodio molto discutibile la Fiorentina non l’avrebbe vinta la partita. Dopo il 2-1 la Fiorentina ha avuto una situazione, però noi abbiamo provato il tutto per tutto. Peccato, perché l’episodio è discutibile e lascia l’amaro in bocca. Non mi convince un fuorigioco che c’era forse prima, di Terzic, nessuno lo nota. Poi se l’arbitro dice di no perché l’ha visto, perché poi va al Var? Sono rammaricato per i ragazzi perché non tirare fuori niente da una prova così, fa girare le scatole. Ad oggi, dopo 17 partite non avrei firmato per 16 punti, siamo venuti a mettere in difficoltà la Fiorentina per cui la testa non c’è stata la scorsa partita ma oggi sì.