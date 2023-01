Dionisi: “Mi girano le scatole, dobbiamo essere tutti arrabbiati. Fiorentina arrivata in Europa con giocatori bravi, dobbiamo avere energie positive”

In vista della sfida contro la Fiorentina, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, nonostante non sia prevista una conferenza stampa, ha parlato al portale Nero&Verde: “Devono girare le scatole e mi girano, sono molto… bip. Dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi, siamo responsabili del nostro futuro. Contro la Sampdoria abbiamo speso energie, purtroppo negative perché abbiamo perso. Dobbiamo trasformarle in energie positive“.

E aggiunge: “Non sarà una sfida facile contro la Fiorentina, che l’anno scorso è arrivata in Europa con giocatori bravi. Come fare? Credere in noi stessi e concentrarci soltanto sulla partita”.