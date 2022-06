Direttore sportivo dello Shakhtar segnalato a Firenze: Ore importanti per Dodò

L’offerta della Fiorentina per il cartellino di Dodò è sul tavolo dei dirigenti dello Shakhtar e queste potrebbero essere ore importanti per questo affare. In caso di ulteriore no alla cifra messa sul piatto, la società di Commisso è pronta a rivolgersi altrove.

Intanto in Ucraina sono diversi i media a riportare il fatto che il direttore sportivo dello Shakhtar, Dario Srna, sia proprio a Firenze, dove si svolgeranno le trattative finali sul trasferimento del difensore.