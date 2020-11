Diritti televisivi, scoperta una clamorosa truffa che ha coinvolto la Fiorentina e DAZN

Una truffa coi fiocchi quella di cui parla questa mattina il Corriere Fiorentino. Protagonisti due hacker spagnoli, la Fiorentina e DAZN. La vicenda risale al 2018, quando i fratelli Antonio e Eduardo Luque Guerrero riuscirono a intascare un bottino di un milione e 600mila euro. Come? Intrufolandosi con l’inganno nei rapporti commerciali tra la Fiorentina e DAZN, inducendo l’emittente streaming a inviare loro l’ingente somma attraverso un conto bancario creato ad hoc. Ovviamente la cifra per i diritti televisivi non è mai arrivata alla Fiorentina, così che DAZN ha dovuto versarla di nuovo (stavolta per davvero) alla società viola. Lo scandalo è venuto alla luce grazie alle denuncia della Fiorentina e della Lega Calcio, che hanno fatto partire le indagini da parte della Polposta. Dopo accurate verifiche, il software maligno è stato scoperto e con esso le due menti che lo avevano realizzato.

