Diritti tv, Sky acquista i diritti in co-esclusiva per tre partite. I dettagli

Era un po’ nell’aria, adesso c’è l’ufficialità. Sky ha acquisito per il triennio 2021/2024 i diritti in co-esclusiva di 114 partite all’anno di Serie A, tre per ogni giornata. Dalla prossima stagione trasmetteremo quindi l’anticipo del sabato alle 20.45, la partita della domenica alle 12.30 e quella del lunedì alle 20.45. Questa acquisizione va ad aggiungersi ad un ampio numero di partite di calcio nazionale e internazionale, che prevede anche tutte le gare del Campionato di Serie B, più di 400 match di Champions League, Europa League e della nuova Conference League, insieme a tre grandi campionati internazionali: Premier League, Ligue 1 e Bundesliga.