“Dirottava denaro a proprio vantaggio”: Passarella rischia sei anni di carcere per gli anni da presidente del River

La procura ha chiesto all’ex difensore della Fiorentina, Daniel Passarella e agli altri ex dirigenti del River Plate, che vada a processo per amministrazione fraudolenta a danno del club. Passarella e gli altri ex membri del Consiglio di amministrazione avrebbero “dirottato denaro e altri valori dell’istituzione a proprio vantaggio e a vantaggio di terzi”. El Caudillo, presidente del River tra il 2009 e il 2013, potrebbe ricevere una pena massima di sei anni di reclusione se ritenuto colpevole. Sotto la sua direzione, il club è retrocesso per la prima volta nella sua storia. A riportarlo è il portale argentino 442.