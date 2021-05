Dodici punti sul tavolo, sei squadre in lotta. Dalla Fiorentina al Benevento: il calendario della lotta salvezza

La lotta per la salvezza entra nella fase finale, quella più bollente. Mancano quattro giornate alla fine della Serie A e ci sono ancora dodici punti in palio. Dal Genoa al Benevento, passando per Fiorentina, Torino (che deve recuperare la partita contro la Lazio), Spezia e Cagliari: sono sei le squadre ancora invischiate nei bassifondi della classifica e solo una di queste retrocederà in B assieme a Crotone e Parma. Per aiutarci a capirne qualcosa di più, andiamo ad analizzare il calendario di tutti i club ancora in lotta per la salvezza. Diciamo subito che molto si deciderà nella prossima giornata, quando si affronteranno Benevento e Cagliari.

Genoa (36 punti)

35ª giornata: Genoa-Sassuolo; 36ª giornata: Bologna-Genoa; 37ª giornata: Genoa-Atalanta; 38ª giornata: Cagliari-Genoa.

Fiorentina (35 punti)

35ª giornata: Fiorentina-Lazio; 36ª giornata: Cagliari-Fiorentina; 37ª giornata: Fiorentina-Napoli; 38ª giornata: Crotone-Fiorentina

Torino (34 punti)

35ª giornata: Verona-Torino; 36ª giornata: Torino-Milan; 37ª giornata: Spezia-Torino; 25ª giornata: Lazio-Torino; 38ª giornata: Torino-Benevento.

Spezia (34 punti)

35ª giornata: Spezia-Napoli; 36ª giornata: Sampdoria-Spezia; 37ª giornata: Spezia-Torino; 38ª giornata: Spezia-Roma.

Cagliari (32 punti)

35ª giornata: Benevento-Cagliari; 36ª giornata: Cagliari-Fiorentina; 37ª giornata: Milan-Cagliari; 38ª giornata: Cagliari-Genoa.

Benevento (31 punti)

35ª giornata: Benevento-Cagliari; 36ª giornata: Atalanta-Benevento; 37ª giornata: Benevento-Crotone; 38ª giornata: Torino-Benevento.