“Dodô allo Shakhtar me lo ricordavo diverso. Italiano? L’anno della conferma è sempre quello più difficile”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina, concentrandosi su alcuni singoli: “Ikonè non lo vedo bene, nonostante penso sia un giocatore facile da collocare tatticamente. Ieri era molto stanco anche Maleh, mentre Saponara è stato ingabbiato dagli esterni dell’Empoli. Quanto a Italiano, l’anno della conferma è sempre quello più difficile. Mi auguro che in Olanda la Fiorentina faccia attenzione e rimanga lucida, senza farsi travolgere dalle emozioni”.

E poi su Dodô ha aggiunto: “Ieri è andato male, ha sbagliato troppe cose semplici e in più da esterno offensivo non ha aggiunto niente. Io dallo Shakhtar me lo ricordo come un giocatore diverso. Italiano ha sottolineato che il mercato ha sostituito e non aggiunto, e questo è significativo. Anche il gioco è diverso, sulle corsie esterno ad esempio non si raddoppia sempre come in passato”.