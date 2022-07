Dodô attende il via libera da Pulgar

Firenze e i tifosi della Fiorentina attendono Dodô. Ci sarà da aspettare qualche giorno prima di vedere il brasiliano alla corte di Italiano.

Decisivo per il suo approdo sarà lo spazio nella casella degli extracomunitari che sarà lasciato libero dopo la cessione di un altro giocatore non in possesso di un passaporto UE. Molto probabilmente a liberare questa casella ci penserà il centrocampista Pulgar.

Dopo le visite mediche, la firma sul contratto e il tampone, il terzino brasiliano potrà raggiungere il ritiro di Moena.