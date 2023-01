Dodô: “Gonzalez è un bene averlo perché è un grande calciatore. Lungo stop mi ha condizionato, sto tornando ai miei livelli”

Il terzino destro della Fiorentina, Dodô, intervistato da DAZN sul gol realizzato da Gonzalez ha detto: “Nico è un grande amico mio, parliamo sempre delle partite e abbiamo sempre concordato sul fatto che dobbiamo dare tutto sempre. Per me è un bene averlo dentro, è un grande calciatore”.

Sulle sue condizioni fisiche: “Sono stato fermo a lungo, per la guerra in Ucraina e questo per un calciatore è molto difficile e adesso sto cercando di ritornare ai miei livelli”.