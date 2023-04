Dodô, il volo gli costa una multa. I bengala dei tifosi portano alle sanzioni contro Juventus e Inter

Dopo la disputa della seconda semifinale, quella tra Fiorentina e Cremonese, arrivano anche le decisioni del giudice sportivo, Alessandro Zampone.

Per quanto riguarda i viola c’è un’ammonizione con tanto di multa da 1500 euro per il brasiliano Dodô. Il giocatore brasiliano è volato in area di rigore grigiorossa, ma la sua simulazione è apparsa evidente fin da subito all’arbitro Marinelli.

Sanzioni pecuniarie inflitte anche a Juventus e Inter, rispettivamente da 8 mila e 6 mila euro. Tre i bengala lanciati dai sostenitori bianconeri, contro il solo partito da un settore occupato da tifosi nerazzurri. Per questo motivo c’è una differenza economica tra i due club.