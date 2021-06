Domani può essere il giorno della verità anche per Antognoni. Una proposta riformulata che ancora non convince l’Unico Dieci

La Nazione riferisce che per domani è previsto l’incontro tra il dg della Fiorentina Joe Barone e il club manager e bandiera viola Giancarlo Antognoni per capire se ci sono possibilità di recuperare il rapporto fra quest’ultimo e la società gigliata. L”Unico 10′ dovrebbe dare una risposta alla proposta di dedicarsi allo scouting con un compenso rimodulato. Da quanto è emerso la sua risposta sembra essere no, ma chissà se l’incontro one to one tra i due possa cambiare in un modo o nell’altro le carte in tavola.