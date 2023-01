Dominguez: “Fa piacere essere corteggiati ma ora penso al Bologna. Se arrivasse una proposta di un club da scudetto…”

Da tempo seguito con insistenza dalla Fiorentina, il centrocampista argentino Nicolas Dominguez a La Gazzetta dello Sport parla di presente e futuro. Il classe ’98 sudamericano dovrà decidere presto se firmare il rinnovo contrattuale o cambiare maglia: “Adesso si può parlare anche per videochiamata, non c’è bisogno che il mio procuratore venga qui. I tempi si possono accorciare. Comunque il mio agente verrà, anche se davvero non so quando, ogni momento è buono. La volontà di chiudere c’è, ma dobbiamo arrivare a un punto. Loro devono essere soddisfatti. E anche io”.

Prosegue Dominguez: “E’ chiaro, fa piacere essere corteggiati. Uno guarda sempre alle squadre top di ogni campionato, è lì che uno vuole andare. Per come vedo io il calcio, per come lo vivo, per le mie ambizioni, l’obiettivo è crescere e arrivare a risultati importanti: sono queste le cose che vuole un calciatore. Ma lo dico con sincerità: adesso non ci penso. Sono contento a Bologna. Se arrivasse una proposta di un club da scudetto uno potrebbe fare delle valutazioni. Ma non adesso. Chiaramente se il Bologna arrivasse in una coppa europea sarebbe anche bello restare”.