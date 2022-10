Donati: “In Scozia sono carichi a mille, in Europa è sempre uno spettacolo. Ecco cosa deve aspettarsi la Fiorentina”

L’allenatore ed ex calciatore Massimo Donati, che ha avuto esperienze passate in Scozia, ha parlato a Radio Bruno Toscana in riferimento all’impegno della Fiorentina contro gli Hearts e alla situazione in casa viola: “Difficile dire come stia andando, quando non sei dentro è difficile parlare. Sicuramente, la squadra ha perso certezze: a volte la squadra fa anche delle partite buone, ma concretizza poco e fa pochi punti. Quando le cose vanno così, diventa tutto nero, ma in realtà non è così. Basterebbero due successi per cambiare rotta“.

Sugli Hearts: “Ci ho giocato contro, è un ambiente molto bello. Lo stadio non è grandissimo, è il tipico impianto anglosassone. Ovviamente, non è una squadra ai livelli della Fiorentina, ma a livello ambientale gli scozzesi si faranno sentire. Sold-out? Rispondono in maniera fantastica. Quando si gioca in Europa, è sempre uno spettacolo. Loro saranno carichi a mille e consapevoli di avere contro una squadra superiore. Cosa aspettarsi? Fisicità e un avversario che va a mille all’ora. Su grinta e determinazione, sono forti”.