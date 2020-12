Dopo Calafiori la Fiorentina tenta l’assalto per un altro gioiellino della Roma, ma i giallorossi fanno muro

In estate la Fiorentina aveva fatto la sua offerta per Riccardo Calafiori, giovanissimo difensore della Roma che ha da poco rinnovato il suo contratto con i giallorossi. Pradè, secondo quanto riporta Leggo, non avrebbe allentato la presa sui giovanissimi della squadra romana, puntando anche Gonzalo Villar, centrocampista classe 1998. La Roma però avrebbe detto no alla sua cessione, rifiutando anche l’interesse del Lione e blindando i suoi gioiellini.

