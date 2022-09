Dopo gli insulti contro i fiorentini, i tifosi della Juventus ci ricascano a Parigi

Non sono bastati gli abominevoli insulti di stampo antisemita ai tifosi della Fiorentina e ai cittadini di Firenze. I sostenitori della Juventus sono stati protagonisti di episodi razzisti anche a Parigi allo Stadio dei Principi durante la partita col Psg.

Due tifosi bianconeri saranno infatti processati a Parigi in seguito ad atti di razzismo, come riporta Le Parisien. Tre adulti e un minore erano stati arrestati per aver fatto il saluto nazista o aver urlato grida di scimmia all’interno dello stadio. Due dei tre adulti erano stati citati in giudizio in una data non ancora determinata per essere processati dal tribunale penale della capitale, uno per “insulto pubblico di natura razzista” e l’altro per “apologie di reato contro l’umanità”.