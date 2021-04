“Dopo Ibrahimovic? Al Milan in pole Scamacca e Vlahovic” e i tifosi rossoneri spingono per il giocatore della Fiorentina

Il giornalista di Sky, Peppe di Stefano ha parlato in diretta del futuro di Zlatan Ibrahimovic legato a quello dell’attaccante viola Dusan Vlahovic: “Per il futuro in attacco ci sono i nomi di Scamacca e Vlahovic che sarebbero complementari con Ibrahimovic. Complementari perché Ibra quando c’è gioca lui senza scelta tecnica, ma quest’anno non è stato disponibile per tante partite, e quindi un altro attaccante avrebbe minutaggio”.

Intanto qualche tifoso rossonero scrive: “Non dare a Vlahovic un anno di Ibra per poi fare il titolare del Milan sarebbe criminale, sono ossessionato da Dusan, Paolo devi fare ogni sforzo possibile e immaginabile”