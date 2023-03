Dopo il caos di Braga, la disorganizzazione portoghese colpisce anche i tifosi dell’Inter: 1000 nerazzurri rischiano di non vedere la gara a Porto

Non sembrano portare troppo bene le trasferte portoghesi per i tifosi italiani. Ne sanno qualcosa i nostri tifosi della Fiorentina, che a Braga si sono imbattuti nella guerriglia con la polizia locale, per poi essere scortati allo stadio in netto ritardo e con controlli che hanno permesso ai più di accedere all’impianto di Braga con 30′ di ritardo sul fischio d’inizio.

Copione leggermente diverso, quanto comunque sfortunato, quello che si stanno trovando a leggere diversi tifosi dell’Inter, in queste ore a Porto per assistere alla partita dei nerazzurri in Champions League. La società lusitana ha fatto uscire un comunicato nel quale si specifica che: “considerato il numero di sostenitori ospiti previsti per la partita Porto Fc-Inter Fc del 14 marzo 2023, il Porto Fc, ribadendo le informazioni fornite nel processo di vendita, informa che: i biglietti per tutti i settori dell’Estadio do Dragao sono a uso esclusivo dei tifosi del Porto Fc, a eccezione dei posti destinati ai tifosi ospiti e inviati al club ospite per la vendita”. Adesso 1000 tifosi dell’Inter, che avevano acquistato senza troppi problemi il tagliando per altre zone dello stadio rischiano di non entrare.