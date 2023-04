Dopo il forfait di Cremona, Italiano ritrova due pedine fondamentali in vista dello Spezia

Dopo essere mancato all’ultimo per la trasferta di Cremona, la Fiorentina riabbraccia Nikola Milenkovic. Nella seduta di allenamento odierna, infatti, il difensore serbo ha svolto gli esercizi insieme ai compagni. Da dirsi completamente smaltita quindi la febbre che l’aveva costretto a dare forfait per la semifinale di Coppa Italia.

Stesso discorso anche per l’altro assente della partita contro la Cremonese. Anche Riccardo Saponara si è allenato regolarmente con i compagni e quindi può dirsi disponibile per il match con lo Spezia di sabato. Due buone notizie per Vincenzo Italiano in un mese dove il calendario non lascia spazi liberi.