Il Secolo XIX riporta alcune piste di mercato che potrebbero aprirsi tra Fiorentina e Genoa. Dopo il no rifilato dai rossoblù all’indirizzo di Kokorin, nelle prossime settimane potrebbe prendere quota l’idea di un passaggio di Alfred Duncan in Liguria. Il quotidiano sottolinea, giustamente, come il ghanese con Italiano stia trovando maggior spazio del previsto e che sia uno dei giocatori rivitalizzato dal tecnico siciliano.