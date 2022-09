Dopo la 100esima in Serie A, la Fiorentina vuole parlare di rinnovo con Venuti: ecco i dettagli

Quella contro il Bologna per Lorenzo Venuti è stata la 100esima presenza in Serie A. Il terzino viola ha preso il posto dell’infortunato Dodo e sarà chiamato a sostituirlo per le prossime partite. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, durante la pausa, per lui sarà anche tempo di pensare al futuro: in quell’occasione, la Fiorentina vuole infatti discutere del rinnovo del suo contratto in scadenza il prossimo giugno.

Un rinnovo che sembra facile, visto il legame che il calciatore ha con la maglia viola. Tutto però sarà discusso dopo le due gare contro Basaksehir ed Hellas Verona.